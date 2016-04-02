«Ливерпуль» готов заплатить за Ярмоленко 25 миллионов

«Ливерпуль» является основным претендентом на подписание нападающего киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко.

Сообщается, что сам футболист нацелен на переход в один из клубов АПЛ, и тренер «Арсенала» Арсен Венгер надеется, что Ярмоленко выберет именно лондонцев.

Однако, по информации источника, в борьбу за украинца включился «Ливерпуль», который готов заплатить за игрока 25 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел за «Динамо» 28 матчей, забил 15 голов и сделал девять результативных передач.