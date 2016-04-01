Люк Шоу приступил к тренировкам, но вряд ли выйдет на поле в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал признался, что у недавно вернувшегося в строй защитника «красных дьяволов» Люка Шоу практически нет шансов появиться на поле в оставшихся турах.

Шоу, получивший тяжелую травму и пропустивший большую часть текущего сезона, приступил к тренировкам и надеялся принять участие в ближайших матчах, чтобы отправиться вместе со сборной Англии на чемпионат Европы во Франции, но теперь его шансы попасть в заявку команды категорически малы.

Стоит отметить, что тренер англичан Рой Ходжсон неоднократно заявлял, что двери сборной открыты для Шоу, если тот успеет вернуться на поле к маю этого года.