Пелиццоли: «Жалею о том, что поехал в Россию»

Вратарь «Виченцы» Иван Пелиццоли остался недоволен отрезком карьеры, проведенным в московском «Локомотиве».

«В своей карьере я жалею только о том, что поехал играть в Москву. В тот момент у меня было все хорошо в «Реджине», но президент клуба должен был продать кого-то, и я согласился на переход. Если бы знал заранее, как все обернется, ни за что бы не поехал. После «Локомотива» я так и не вернулся на былой уровень.

Чисто в человеческом плане пребывание в России стало фантастическим опытым. В профессиональном плане такого не скажешь. Уровень чемпионата России довольно низкий», — сказал Пелиццоли в интервью официальному сайту «Виченцы».

Напомним, что голкипер играл в составе «Локомотива» на протяжении трех лет, за которые провел 26 официальных матчей.