Сальков: «Тевес мог перейти в ЦСКА вместо Жо»

Бывший спортивный директор ЦСКА Владимир Сальков рассказал о том, что вместо Жо в составе армейского клуба мог оказаться Карлос Тевес.

«Высокого парня взяли, нападающего… Как же его… Жо! Нацеливался я в «Коринтианс» на другого форварда, тот выше котировался, много забивал. Но его в Англию продали. Карлос Тевес. Да-да, мы вели Тевеса, мог перейти в ЦСКА.

Сразу ЦСКА никого не покупает. Я за Жо месяцев семь следил. Турнир в Голландии, юношеский чемпионат мира в Эмиратах», – признался Сальков.

Напомним, что Жо выступал в составе ЦСКА с 2006 года по 2008. За это время он провел 80 матчей в разных турнирах, в которых забил 47 голов.