Озил: «У «Арсенала» есть шанс на чемпионство»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил считает, что у его команды еще есть шансы на завоевание чемпионского титула в этом сезоне.

«В этом сезоне мы подводим самих себя. Мы не соответствовали своему потенциалу в матчах против более слабых команд. В Премьер-лиге наказание за такое отношение следует незамедлительно.

У «Арсенала» все еще есть шанс на чемпионство. Нам остается лишь надеяться, что «Лестер» и «Тоттенхэм» оступятся. Надо будет воспользоваться их ошибками, если они их допустят», – заявил Озил.

В данный момент «Арсенал» располагается на третьей строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Лестера» на 11 очков.