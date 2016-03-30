Чугайнов: «КАМАЗ в 2011 году заставили отказаться от выхода в РФПЛ ради «Краснодара»

Бывший защитник сборной России и московского «Локомотива» Игорь Чугайнов рассказал о причинах своего критического отношения к политике владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

– На каком этапе вы идейно разошлись с Сергеем Галицким?

– Заочно вступился за Евгения Ловчева, которого Галицкий, на мой взгляд, оскорбил. Не понимаю его высказываний о тренерах: ничего сложного в их работе нет, сам разбираюсь, как бить по мячу, и тому подобное. Что это, как не унижение тренерской профессии? Многие у нас ориентируются на телевизор. И если оттуда звучит такое, люди начинают думать, как господин Галицкий. Что плохо для футбола.

– «Краснодар» обыгрывает «Боруссию», борется за чемпионство. Игорь Чугайнов сидит на даче и критикует Галицкого. Нет ли противоречия?

– Никакого. Давайте проследим путь «Краснодара». Команда ни разу не смогла занять первое место на профессиональном уровне. Уж не говорю выиграть – занять. Я хоть и вторую лигу, но выигрывал дважды. Галицкий – нет. Но наверх всякий раз поднимался. Я против того, чтобы повышение в классе происходило не по спортивному принципу, а за счет кабинетных вариантов. Если перейти на эти рельсы, футбол вообще перестанет быть интересен.

– Но сегодняшние достижения «быков» наивно оспаривать.

– Без вопросов. И строить клуб – это хорошо. Но искусственно достигать поставленной цели – плохо. При этом зачастую страдают другие. «Краснодар» поднялся в премьер-лигу с пятого места, потому что КАМАЗ, который финишировал четвертым, отказался. Так нам сказали. На самом деле КАМАЗ заставили отказаться.

– Кто?

– Кто у нас мог заставить? РФС.

– Почему?

– Можно лишь догадываться, хотя ответ лежит на поверхности. Дело в другом. Была в Челнах крепкая команда и школа. Там тоже живут люди. Перед КАМАЗом опустили шлагбаум, у руководства завода пропал интерес, команда сейчас где-то барахтается, еле живая.

– В этом тоже виноват Галицкий?

– Руку приложил. Обыграй, опереди – мы похлопаем! Но если ты идешь вверх ценой уничтоженного в Челнах футбола, это неправильно.