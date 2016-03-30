Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чугайнов: «КАМАЗ в 2011 году заставили отказаться от выхода в РФПЛ ради «Краснодара»

Чугайнов: «КАМАЗ в 2011 году заставили отказаться от выхода в РФПЛ ради «Краснодара»

30 марта 2016, 13:23
12

Бывший защитник сборной России и московского «Локомотива» Игорь Чугайнов рассказал о причинах своего критического отношения к политике владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

– На каком этапе вы идейно разошлись с Сергеем Галицким?

– Заочно вступился за Евгения Ловчева, которого Галицкий, на мой взгляд, оскорбил. Не понимаю его высказываний о тренерах: ничего сложного в их работе нет, сам разбираюсь, как бить по мячу, и тому подобное. Что это, как не унижение тренерской профессии? Многие у нас ориентируются на телевизор. И если оттуда звучит такое, люди начинают думать, как господин Галицкий. Что плохо для футбола.

– «Краснодар» обыгрывает «Боруссию», борется за чемпионство. Игорь Чугайнов сидит на даче и критикует Галицкого. Нет ли противоречия?

– Никакого. Давайте проследим путь «Краснодара». Команда ни разу не смогла занять первое место на профессиональном уровне. Уж не говорю выиграть – занять. Я хоть и вторую лигу, но выигрывал дважды. Галицкий – нет. Но наверх всякий раз поднимался. Я против того, чтобы повышение в классе происходило не по спортивному принципу, а за счет кабинетных вариантов. Если перейти на эти рельсы, футбол вообще перестанет быть интересен.

– Но сегодняшние достижения «быков» наивно оспаривать.

– Без вопросов. И строить клуб – это хорошо. Но искусственно достигать поставленной цели – плохо. При этом зачастую страдают другие. «Краснодар» поднялся в премьер-лигу с пятого места, потому что КАМАЗ, который финишировал четвертым, отказался. Так нам сказали. На самом деле КАМАЗ заставили отказаться.

– Кто?

– Кто у нас мог заставить? РФС.

– Почему?

– Можно лишь догадываться, хотя ответ лежит на поверхности. Дело в другом. Была в Челнах крепкая команда и школа. Там тоже живут люди. Перед КАМАЗом опустили шлагбаум, у руководства завода пропал интерес, команда сейчас где-то барахтается, еле живая.

– В этом тоже виноват Галицкий?

– Руку приложил. Обыграй, опереди – мы похлопаем! Но если ты идешь вверх ценой уничтоженного в Челнах футбола, это неправильно.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ КАМАЗ Краснодар Чугайнов Игорь Галицкий Сергей
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zagrizlik
1459333825
Везде заговор,везде...Параноики всех стран объединяйтесь.
Ответить
Ubuntu
1459333938
В том сезоне КАМАЗ был достоин выхода в РФПЛ, но терпеливо промолчали когда их место занял Краснодар будучи слабее
Ответить
Aztec58
1459334662
При всём уважении к Чугайнову, его претензии к Галицкому/Арутюняну явно притянуты за уши. Всякий раз подымаясь выше по "кабинетному решению" быки соответствовали новым реалиям и даже попав в РФПЛ не затерялись там, не вылетели, стали очень симпатичной командой. Конечно, благодаря твёрдому финансовому положению, детище Галицкого сэкономило пару-тройку лет на карьерном росте, но кто теперь осудит и быков, и их владельца, и даже РФС? А КАМАЗ при всём к нему уважении в вышке бы не задержался, ага.
Ответить
карасевщинa
1459340155
плач проводница в купе, камаз наверное как чемпиона рассматривали все
Ответить
msbleff
1459340208
обвинять так можно кого угодно. есть доказательства,то представь их. если нету,то ты балабол.
Ответить
serhz
1459341390
Для футбола плохо когда такие как ты начинают думать что они-ДУМАЮТ.
Ответить
Marseillе
1459346025
На тот момент КАМАЗ был выше, а значит сильнее и достойней Краснодара. Более объективных доводов, в плане достоин/не достоин, чем турнирная таблица, в футболе быть не может. Пусть даже КАМАЗ после выхода в вышку, не выиграл ни разу и обанкротился, это их дело. но играл бы он там по праву, праву доказанному на поле а не в кабинете. Иначе бы в начале сезона, футбольные руководители, сели в кабинете, решили, кто и какое место купит, да разошлись. Весь футбол. Интересно? ) Вот-вот. Спортивный принцип он один для всех; и для КАМАЗа, и для Барселоны, и для Лестера. Очень жаль, что всё чаще и чаще доказывать свое право где-либо играть, приходится в кабинетах.
Ответить
Челнинец
1459347459
Я вам скажу так , это все правда, я сам с Челнов, и каждый тут знает это, был матч не помню с кем мы вели 2:0 тогда мы шли на втором месте, и просто поступила команда для наших ребят слить матч, они за 7 минут пропустили 3 гола, поэтому люди перестали ходить на футбол у нас в городе!
Ответить
Челнинец
1459347835
УЖЕ 5 лет не ходил на стадион, раньше часто посещал матчи,после того матча просто нет желания, смысл туда ходить если решает не спортивный принцип и деньги, я лучше матчи английской премьер-лиги посмотрю по телеку в тысяча раз кайфа больше получу)
Ответить
Боцман52
1459366896
Тогда Краснодар вообще через 2 строчки в таблице прыгнул. Про Нижний Новгород говорили, что город не потянет две команды в вышке, а теперь не знаю так ли было.
Ответить
Главные новости
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
1
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
8
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
2
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
2
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
6
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
8
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
Все новости
Все новости
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
1
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
5
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
6
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
8
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:41
1
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
Вчера, 22:27
3
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
Вчера, 22:23
1
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
Вчера, 22:03
5
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:57
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
Вчера, 21:57
113
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
Вчера, 21:42
1
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
Вчера, 21:28
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 21:10
1
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
Вчера, 21:06
8
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
Вчера, 20:30
13
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:26
10
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
Вчера, 20:23
12
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
Вчера, 20:11
16
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 19:52
20-летний Гарибян оценил свой дубль в ворота «Зенита»
Вчера, 19:43
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 19:36
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+