Виллаш-Боаш: «Сборная России может играть гораздо лучше»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился своими мыслями о результате товарищеского матча между сборными Франции и России (4:2).

«Франция выдала потрясающий первый тайм, показав фантастический футбол, и схема 4-3-3 доставила россиянам много проблем. Французы действовали очень мобильно, перемещения проходили очень согласованно, «трехцветные» уверенно держали мяч. Канте и Погба были повсюду — и на флангах, и в центре, все время двигались, открывались. Диарра, который очень здорово играет опорного полузащитника непосредственно перед линией обороны, их подстраховывал и сам использовал свободные зоны. А вот второй тайм получился куда менее ярким.

Уверен, что Россия может играть гораздо лучше, чем в матче с французами. Был удивлен столь быстрыми потерями мяча в первые двадцать минут встречи. Но тренеры россиян продолжают искать варианты. Вчерашний стартовый состав кардинально отличался от того, что был в победном матче против Литвы. Сборная находится в поиске стабильности. И не надо забывать о товарищеском характере матча: Англия обыграла Германию, но это не говорит о том, что она сильнее чемпионов мира», – отметил португалец.