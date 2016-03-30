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Виллаш-Боаш: «Сборная России может играть гораздо лучше»

30 марта 2016, 12:52
3

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился своими мыслями о результате товарищеского матча между сборными Франции и России (4:2).

«Франция выдала потрясающий первый тайм, показав фантастический футбол, и схема 4-3-3 доставила россиянам много проблем. Французы действовали очень мобильно, перемещения проходили очень согласованно, «трехцветные» уверенно держали мяч. Канте и Погба были повсюду — и на флангах, и в центре, все время двигались, открывались. Диарра, который очень здорово играет опорного полузащитника непосредственно перед линией обороны, их подстраховывал и сам использовал свободные зоны. А вот второй тайм получился куда менее ярким.

Уверен, что Россия может играть гораздо лучше, чем в матче с французами. Был удивлен столь быстрыми потерями мяча в первые двадцать минут встречи. Но тренеры россиян продолжают искать варианты. Вчерашний стартовый состав кардинально отличался от того, что был в победном матче против Литвы. Сборная находится в поиске стабильности. И не надо забывать о товарищеском характере матча: Англия обыграла Германию, но это не говорит о том, что она сильнее чемпионов мира», – отметил португалец.

Источник: L' Equipe
Товарищеские матчи. Сборные Чемпионат Европы Россия Россия Франция Зенит Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (3)
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Aztec58
1459336206
Ага, как и Зенит.
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vladimir-7
1459336881
Все правильно сказал тренер Зенита и надеется, что его пригласят в сборную России, вот и напомнил о себе.
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карасевщинa
1459340294
бомж заплакал что его хульков не взяли в сборную
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