Хохлов: «Сборной России после мяча Кокорина нужно было играть смелее и активнее»

Бывший хавбек сборной России Дмитрий Хохлов прокомментировал результат товарищеской встречи против Франции (2:4).

«Очень тяжелая игра для нашей сборной. Франция – сильная и хорошая команда, в чем мы сегодня убедились. Мы увидели два разных тайма в исполнении нашей команды. Нужно признать, что первый тайм команда полностью провалила. Во второй половине встречи мы увидели, что еще не все потеряно, были проблески хорошей игры.

Персонально не хочу никого выделять, Леонид Слуцкий проведет разбор игры и сделает правильные выводы. Думаю, что наши футболисты поняли, какие скорости их ожидают на чемпионате Европы во Франции. После забитого Александром Кокориным мяча нужно было играть посмелее и действовать более активно», – сказал Хохлов.