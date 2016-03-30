Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Французы классная команда, надо спокойно относиться к такому результату»

    Глава РФС и министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче от команды Франции (2:4), заявив, что даже в игре с таким сильным соперником наша команда не должна была пропускать столько голов.

    «Это товарищеская игра, а Евро – это Евро. Хороший спарринг был, с одним из фаворитов. Отличная команда у французов, быстрая. Мы посмотрели, можем тоже играть. Для этого и существуют такие игры. На фоне такого соперника всех посмотрели, сделали выводы.

    Французы классная команда, не каждый день с такой командой играем. Надо спокойно относиться к такому результату. Да, четыре гола многовато. Можно было один, если не два не пропустить. Голы красивые забили», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.03.2016 00:34
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 30 марта 2016, 10:32

      Матч наглядно показал,что со времен прошлого Евро сборная с стала гораздо слабее и что с такой дырявой обороной выше 3 места в своей группе ловить нечего!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 30 марта 2016, 10:27

      А я не хочу спокойно относиться к таким результатам. Наша сборная всю жизнь лажает и если к этому спокойно относиться, то на хрен такая команда упала. Берите 18-20 летних пацанов и пусть они все время играют и я к ихним результатам буду относиться спокойно. Глядишь через 5-7 лет дадут результат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 30 марта 2016, 03:12

      да мутко ко всему спокойно относится,главное ведь бюджетные денежки поскорей освоить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 30 марта 2016, 01:21

      На евро главное ворота !! Забивать не кому!!! В ворота много не пропустить!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11