Слуцкий: «Удовлетворен тем, как сборная России выглядела во втором тайме»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий подвел итоги товарищеского поединка против Франции (2:4).

«Игра разбилась на два разных тайма. В первом мы действовали очень робко, о чем я говорил в перерыве. Понятно, что нам не хватает опыта игры с такими классными соперниками. Раз уж нам представилась возможность встретиться с одной из лучших команд Европы, то надо играть по максимуму.

Я удовлетворен тем, как мы выглядели во втором тайме. Совсем другое впечатление. Если первый тайм сильно разочаровал, то второй внушил сдержанный оптимизм. От этого можно отталкиваться», – сказал Слуцкий.