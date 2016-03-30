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  • Слуцкий: «Удовлетворен тем, как сборная России выглядела во втором тайме»

Слуцкий: «Удовлетворен тем, как сборная России выглядела во втором тайме»

30 марта 2016, 00:27
24

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий подвел итоги товарищеского поединка против Франции (2:4).

«Игра разбилась на два разных тайма. В первом мы действовали очень робко, о чем я говорил в перерыве. Понятно, что нам не хватает опыта игры с такими классными соперниками. Раз уж нам представилась возможность встретиться с одной из лучших команд Европы, то надо играть по максимуму.

Я удовлетворен тем, как мы выглядели во втором тайме. Совсем другое впечатление. Если первый тайм сильно разочаровал, то второй внушил сдержанный оптимизм. От этого можно отталкиваться», – сказал Слуцкий.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи Чемпионат Европы Товарищеские матчи Франция Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (24)
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acer2003
1459287061
Какой оптимизм? Бред...
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Federalll
1459287095
Слуцкий: «Удовлетворен тем, как сборная России выглядела во втором тайме» Он сегодня адекватен, это его объективная оценка?
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Spartak Moscow Official
1459287722
Поздравляю конебомжей с проё*ом!
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Spartak Moscow Official
1459287892
Это ещё товарищеский матч был. Подождите оффициальных встреч, там по конебомжам проедут, не заметят.
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Smekaev
1459288503
Кокорин этот матч сыграл 1:1 (гол привез и гол забил), вратари тоже по мячу привезли каждый. А в остальном все хорошо, только смотрелось это как юноши против пенсионеров:) Это как у нас в зале ветераны играют так, с пузиками, но забивают тоже, бывает, когда добегают. Потом пять минут перекур.
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slawianka
1459315629
Да, третьего тайма для победы не хватило. Может попросить изменить правила для сборной?
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Zly
1459317140
Давайте взглянем на проблему сборной со стороны лимита. Футболистов ставят в состав из-за паспорта, выдают большую зарплату и все...он перестает прогрессировать. Взглянем, что же происходит в европейских чемпионатах. ПСЖ: стартовый состав нескольких игр и 2-4 француза; Реал 1-4 испанца, Барса 4-6; Бавария 3-5 немца, Боруссия 5-7; Челси 1-2 англичанина, МС 1-2, МЮ 1-4. Может и у нас сделать так же, что обязательно 1 россиянин на поле, а остальные как заслужили. И бегать начнут футболисты наши, и зарплаты будут намного ниже, чем сейчас. Посмотрим, что будет на ЕВРО, но с такой игрой дальше группы не уйдем.
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Zeff
1459317160
Слуцкий радовался что Баварии всего 0:3 проиграли. Теперь вот это. Гнать его пинками, пока не поздно. Бердыев есть.
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Grazhdanin
1459317737
РФС предупреждает, что по итогам выступления нашей сборной на ЧЕ возможен информационной заброс негативной информации в СМИ...
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Boniel+
1459321556
Наивный Вы человек господин Слуцкий.Второй,третий и десятый тайм оптимизма не вызовет у людей,которые хоть чуть-чуть понимают в футболе.Вы никогда не умели ставить игру командам.От команды не бояться - мастерства и мозгов у игроков не прибавится.Ну какой Кокорин полузащитник?Он не умеет и не хочет этого делать.Вы поставили Широкова выше Кокорина! Да и все остальное было ужасно.Страшно представить,что будет на Европе.
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