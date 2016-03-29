Широков обошел Зырянова и Хлестова по количеству матчей за сборную России

Хавбек сборной России Роман Широков, вышедший сегодня в стартовом составе на товарищеский матч против Франции, записал на свой счет 53-й поединок в футболке национальной команды. Теперь полузащитник ЦСКА имеет в своем активе большее количество игр, чем у Игоря Денисова, который не смог принять участия в этом поединке из-за болезни, а также Константина Зырянова, Евгения Ловчева и Дмитрия Хлестова.

Алексей Березуцкий в 57-й раз вышел в составе российской команды (столько же у Геннадия Литовченко и Игоря Семшова), а Юрий Жирков – в 68-й, что позволило ему сравняться с третьим бомбардиром в истории сборных СССР, СНГ и России Олегом Протасовым.