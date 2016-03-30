Мы сражались как могли. Как забивала и пропускала Россия в матче с Францией

Хавбек сборной Франции Н’Голо Канте открыл счет в товарищеском поединке с Россией. Произошло это событие на восьмой минуте встречи. Напомним, что игрок впервые вышел в стартовом составе французской национальной команды.

1:0 – Канте, 8

Нападающий трехцветных Андре-Пьер Жиньяк удваивает преимущество французской команды на 38-й минуте.

2:0 – Жиньяк, 38

На 56-й минуте нападающий Александр Кокорин отыгрывает один мяч и дарит россиянам надежду на положительный исход в матче.

2:1 – Кокорин, 56

Хавбек хозяев Димитри Пайе вновь упрочил лидерство хозяев на 64-й минуте.

3:1 – Пайе, 64

Не хотят сдаваться подопечные Слуцкого. Юрий Жирков на 68-й минуте вновь сокращает преимущество французов до минимума

3:2 – Жирков, 68

Все-таки не отдаст, видимо, Францию даже ничьей россиянам. Кингсли Коман вновь забивает в наши ворота и делает счет уже 4:2 за 14 минут до конца встречи.

4:2 – Коман, 76