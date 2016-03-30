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  • Мы сражались как могли. Как забивала и пропускала Россия в матче с Францией

Мы сражались как могли. Как забивала и пропускала Россия в матче с Францией

30 марта 2016, 00:05
44

Хавбек сборной Франции Н’Голо Канте открыл счет в товарищеском поединке с Россией. Произошло это событие на восьмой минуте встречи. Напомним, что игрок впервые вышел в стартовом составе французской национальной команды.

1:0 – Канте, 8

Нападающий трехцветных Андре-Пьер Жиньяк удваивает преимущество французской команды на 38-й минуте.

2:0 – Жиньяк, 38

На 56-й минуте нападающий Александр Кокорин отыгрывает один мяч и дарит россиянам надежду на положительный исход в матче.

2:1 Кокорин, 56

Хавбек хозяев Димитри Пайе вновь упрочил лидерство хозяев на 64-й минуте.

3:1 – Пайе, 64

Не хотят сдаваться подопечные Слуцкого. Юрий Жирков на 68-й минуте вновь сокращает преимущество французов до минимума

3:2 – Жирков, 68

Все-таки не отдаст, видимо, Францию даже ничьей россиянам. Кингсли Коман вновь забивает в наши ворота и делает счет уже 4:2 за 14 минут до конца встречи.

4:2 – Коман, 76

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Чемпионат Европы Товарищеские матчи Франция Россия
Комментарии (44)
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VVM1964
1459281028
ВТОРОЙ ГОЛ СУПЕР ! ФРАНЦУЗЫ БЫСТРЕЕ , ТОЧНЕЕ , ТЕХНИЧНИЕ И ПРОСТО КРАСИВЕЕ . ВСЕ ПО ДЕЛУ .
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Диктор
1459281391
Кроме Головина одни старперы.
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slavа0508
1459281393
А что Какорин делает в сборной ?????лучше бы в instagram сидел и не лез в сборную
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msbleff
1459283657
бляяя, ЛОДЫГИН!!!! уровень сборной однозначно
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Боцман52
1459283707
Да дырка, так дырка. Такое впечатление, что он первый раз в ворота встал
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Federalll
1459283730
Повторюсь, хоть куму это и не нравится... одну дырку на воротах заменили на вторую... Слуцкий, протри глаза!!!
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AndresLoko
1459283789
какого х*ра в сборной эта дырка голимая..
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slavа0508
1459283790
Лодыгин чудо просто,,,,ну хорошо что в товарнике он свои очередные чудеса показал,надеюсь теперь на чемпионат не попадёт,
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AndresLoko
1459283832
Гилю в ворота..
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VVM1964
1459284606
ВТОРОЙ ТАЙМ ПОВЕСЕЛЕЕ . НО ЗАЩИТА ЭТО ЧТО-ТО . ЛАДЫГИНУ ПРИВЕТ .
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