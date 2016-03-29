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    Аленичев: «Зе Луиш может успеть восстановиться к матчу с «Ростовом»

    Наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев надеется, что нападающий Зе Луиш успеет восстановиться от повреждения к матчу 22-го тура РФПЛ с «Ростовом».

    «Матч будет отличаться от игры в первом круге, потому что «Ростов» играет сейчас настолько дисциплинированно, настолько организованно, что лидер чемпионата ЦСКА не смог ничего сделать. Поэтому тяжелейший матч нас ждет.

    Но это не говорит о том, что мы не сможем обыграть «Ростов». У них есть слабые стороны, которые мы можем использовать. Думаю, шансы равны, несмотря на то что мы играем на выезде.

    У Зе Луиша есть небольшое повреждение, но я думаю, что он выйдет на матч с «Ростовом», – сказал Аленичев.

    В этом сезоне в активе нападающего 8 мячей и 2 голевые передачи за 18 игр.

    Источник: ТАСС

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    29.03.2016 13:07
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +116

      Pirboy 24 февраля 2017, 09:08

      Наставник «Ювентуса» Массимо Каррера с наставником «Спартака» Дмитрием Аленичевым не согласен:)))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +116

      Pirboy 24 февраля 2017, 09:02

      Наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев ????????????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 29 марта 2016, 15:47

      Да пофиг нам))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 29 марта 2016, 14:38

      Пусть пабалеет чилавек,зачем его нагружать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 марта 2016, 14:09

      Зачем это говорить? Соперника надо путать и дезинформировать, ага.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 29 марта 2016, 13:40

      Это вам не поможет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 29 марта 2016, 13:25

      ДОБРАЯ НОВОСТЬ!!!
      СЕЙЧАС КОНЕБОМЖИ УБЬЮТСЯ В ИСТЕРИКЕ))) АХА-ХА

      0
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