Денисов отбыл из расположения сборной России

Хавбек сборной России Игорь Денисов покинул расположение национальной команды и, соответственно, не примет участия в завтрашнем товарищеском матче с Францией.

Игрок «Динамо» отбыл в аэропорт в сопровождении врача, откуда в ближайшие часы вылетит в Москву. Напомним, сегодня футболист был госпитализирован в одну из больниц французской столицы. По словам главного тренера российской команды Леонида Слуцкого, у Денисова поднялась температура, а после ему был поставлен диагноз – грипп.