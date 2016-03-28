Канте и Жиньяк могут выйти в стартовом составе французов против России

В завтрашнем товарищеском матче против сборной России должен состояться дебют в основном составе команды Франции хавбека «Лестера» Н`Голо Канте. Как сообщает источник, игрок, получивший свой первый вызов в сборную, начнет встречу с первых минут. Кроме того, ожидается появление в «старте» трехцветных нападающего «Тигреса» Андре-Пьера Жиньяка.

Основной состав на завтрашний поединок, возможно, будет следующий:

Льорис («Тоттенхэм») – Санья («Манчестер Сити»), Варан («Реал» Мадрид), Сахо («Ливерпуль»), Эвра («Ювентус») – Канте («Лестер Сити»), Диарра («Марсель»), Погба («Ювентус») – Гризманн («Атлетико» Мадрид), Жиньяк («Тигрес»), Марсьяль («Манчестер Юнайтед»).

Напомним, матч Франция – Россия состоится 29-го марта во вторник на стадионе «Стад де Франс» в Париже.