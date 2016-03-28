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    Боккетти: «Было бы отлично получить двойное гражданство»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти признался, что задумывается о получение российского гражданства. Кроме того, игрок отметил, что хотел бы сохранить и свой итальянский паспорт.

    «Пока ничего конкретного сказать не могу. Если не будет проблем с сохранением итальянского паспорта, тогда буду изучать и вопрос с российским гражданством. Это был бы хороший вариант – двойное гражданство. Но в этом вопросе для меня все должно быть очень ясно.

    Это моя личная инициатива. Я живу и играю в России уже несколько лет. Все нормально. Вы знаете, что моя жена россиянка, у нас растет дочка, так что все логично. И если итальянские законы позволят мне сохранить итальянский паспорт, я мог бы попросить российские власти предоставить мне и российский паспорт», – сказал Боккетти.

    Источник: Бобсоккер

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    28.03.2016 20:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 29 марта 2016, 14:56

      Получить гражданство России в упрощенном порядке можно, если более 3х лет состоишь в браке с гражданкой России: Боккети женат на россиянке Катерине Мальцевой с 13 мая 2014 года. Так что упрощенка не пройдет.
      В общем порядке необходимо проживать на территории РФ 5 лет непрерывно: Боккети с 2010 г. играет за российские клубы, но полгода в 2015 играл за Милан. Так что, дьявол в мелочах...)))

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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 29 марта 2016, 00:43

      хитрый какой

      0
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      Рейтинг: +137

      serg30 28 марта 2016, 23:01

      О, блин. Неожиданно.

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      Рейтинг: +137

      serg30 28 марта 2016, 22:59

      Комментарий удален

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      Рейтинг: +192

      LINED 28 марта 2016, 22:50

      И кто следующий?

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 28 марта 2016, 21:28

      Хочешь быть русским-выброси итальянский паспорт. И начинай ругать гейропу

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Klaido 29 марта 2016, 13:49

      Спасибо

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