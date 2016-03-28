Андреев: «Гилерме давным-давно все доказал»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Андреев считает, что Гилерме заслуживает место в сборной России.

«Сложно оценить игру вратарей, когда работы у них почти не было. О Крицюке слышу исключительно положительные отзывы. За «Краснодар» действительно выдал пару ярких матчей. Посмотрим, что будет дальше.

Гильерме давным-давно все доказал. Если бы решение зависело от меня, именно его сделал бы вторым номером сборной. Он сильнее Лодыгина. Надежнее, стабильнее. Парень позитивный, язык освоил, неизменно с теплотой отзывается о нашей стране. Нетипичный бразилец. Обычно им самбу-румбу подавай, при первой же возможности рвутся домой на карнавал. Но это не про Гильерме», – сказал Андреев.

Напомним, что товарищеский матч Россия – Литва закончился со счетом 3:0.