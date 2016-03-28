Дель Боске: «Я не доволен последними двумя матчами»

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске отметил уверенную игру сборной Румынии, с которой его команда провела в воскресенье товарищескую встречу.

«Румыния сыграла здорово. Они не дали показать нам свой футбол. У них весьма хорошая команда. Я не очень доволен последними двумя матчами, нам явно не хватало в них глубины атаки.

Почему не дебютировал Серхио Рико? Я доволен нашими вратарями, а замены делал для того, чтобы выиграть матч. Рико еще успеет выйти на поле», – рассказал Дель Боске после игры.

Напомним, что матч Румыния – Испания завершился с ничейным счетом – 0:0.