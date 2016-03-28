Думбия может снова оказаться в ЦСКА

Нападающий «Ньюкасла» Сейду Думбия, права на которого принадлежат «Роме», может в третий раз оказаться в ЦСКА.

По информации источника, «сороки» не горят желанием сохранять ивуарийца до окончания арендного соглашения, и он снова может перебраться в московский клуб. 28-летний игрок перешел в «Ньюкасл» этой зимой и с тех пор принял участие лишь в трех встречах, проведя в общем на поле 29 минут.

Напомним, что Думбия провел в ЦСКА первую половину этого сезона. Зимой красно-синим не удалось договориться с римлянами о продлении аренды. Контракт форварда с «Ромой» истекает в июне 2019-го года.