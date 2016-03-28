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Думбия может снова оказаться в ЦСКА

28 марта 2016, 01:45
20

Нападающий «Ньюкасла» Сейду Думбия, права на которого принадлежат «Роме», может в третий раз оказаться в ЦСКА.

По информации источника, «сороки» не горят желанием сохранять ивуарийца до окончания арендного соглашения, и он снова может перебраться в московский клуб. 28-летний игрок перешел в «Ньюкасл» этой зимой и с тех пор принял участие лишь в трех встречах, проведя в общем на поле 29 минут.

Напомним, что Думбия провел в ЦСКА первую половину этого сезона. Зимой красно-синим не удалось договориться с римлянами о продлении аренды. Контракт форварда с «Ромой» истекает в июне 2019-го года.

Источник: TMW
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Рома ЦСКА Ньюкасл Думбия Сейду
Комментарии (20)
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Zeff
1459122479
Он только Уфе и Кубани забивать может, и то по договорённости.
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APchelov
1459124726
Свехсрочник Думбия )
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REDWHITE_
1459142351
без Карасева, думбия полный ноль))))
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tanis 29
1459144774
Хорошее усиление для ЦСКА. Чему "Зенит" и иже с ним явно не обрадуются.
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msbleff
1459145208
да он уже приходил не таким,как раньше. сейчас то вообще мертвым будет.
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grigkh
1459146963
блиииииииииин... и что теперь нам делать с ним?????
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Тяп-Ляп.
1459148050
Колхозники ЦЫСКОВские подбирают разный мусор.
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карасевщинa
1459156005
а куда еще, уровень кабинета ниже даже ньюкасла
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sour12
1459157901
ахахаха хорошо бы )))))))))) цска останется только обновить линию центра обороны....а при том что ещё совсем не плохо смотрится молодёжь, да ещё с аренды вернуться молодые с европейским опытом ))))))))
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shikari__
1459165447
Специально для человека под ником "карасевщинa" и его товарищей, нападающий ПФК ЦСКА Сейду Думбия с 2010 по 2015/2016 сезон забил таким клубам как: Локомотив - 6 голов Томь - 6 голов Терек - 5 голов Анжи - 5 голов Спартак - 4 гола Динамо - 4 гола Спартак-Нальчик - 4 гола Амкар - 4 гола Крылья советов - 4 гола Кубань - 4 гола Рубин - 3 гола Урал - 3 гола Мордовия - 3 гола Зенит - 2 гола Ростов - 2 гола Алания - 2 гола Волга - 2 гола Краснодар - 1 гол Торпедо - 1 гол Уфа - 1 гол
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