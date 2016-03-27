Карпин: «Игра с «Балтикой» проходила по принципу «бей-беги, окружай ворота»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над «Балтикой» (1:0) в игре 28-го тура ФНЛ.

«Трудно назвать футболом то, во что сегодня играли обе команды. Скорее всего, игра называлась «бей-беги, окружай ворота». Кажется, что четыре паса за игру не сделал ни один из коллективов. Скорее всего, это из-за такого ужасного поля, его состояния. Но в такие игры тоже нужно уметь играть и выигрывать, а нам отступать некуда.

Ребята молодцы, адаптировались ментально и физически к этому полю и к такой игре. Остается только всех поздравить с победой. Победили сегодня за счет самоотдачи, желания и понимания, как играть на таком поле. Команду же удалось перестроить за счет новых футболистов и за счет предсезонки, которой не было.

Пока нельзя сказать, что «Торпедо» нащупало свою игру. Ощущения, что кто-то что-то нащупал, нет абсолютно. Да, мы набираем очки, и для нас это самое важное. Также нельзя сказать, что и футболисты почувствовали уверенность в себе, потому что больше половины команды поменялось. Говорить о том, что было до этого, а теперь что-то почувствовали, неправильно. Просто пришли новые игроки», – сказал Карпин.