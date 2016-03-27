«ПСЖ» попытается приобрести Неймара и Роналду в случае ухода Кавани

«ПСЖ» намерен приобрести форварда «Барселоны» Неймара и нападающего «Реала» Криштиану Роналду. Отмечается, что этот вариант будет рассматриваться парижанами только в том случае, если Эдинсон Кавани все-таки примет решение покинуть команду.

Напомним, что нападающий Златан Ибрагимович не будет продлевать истекающий этим летом контракт, и покинет парижский клуб. Камнем преткновения может стать тот факт, что Неймар в ближайшем будущем должен продлить соглашение с сине-гранатовыми.