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    Агент: «Если Боккетти и подаст документы на российское гражданство, то не из-за футбола»

    Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, заявил, что игрок красно-белых может подать документы на получение гражданства РФ.

    «У меня с Сальваторе пока не было разговора на эту тему, поэтому я не могу с уверенностью говорить, подал ли он документы или нет. Получение им гражданства, вероятно, может быть связано с тем, что его жена из России.

    Думаю, в этом вопросе спортивная причина явно не играет первостепенной роли. Тем не менее, это станет отличной новостью для его команды», – отметил Д’Амико.

    Источник: ТАСС

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    27.03.2016 20:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 марта 2016, 23:44

      Она то замуж выходила что бы свалить,а тут облом)))

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