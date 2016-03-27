«Эспаньол» вернет в обращение 21-й номер Харке

«Эспаньолом» принято решение вернуть в обращение 21-й номер, под которым выступал капитан команды защитник Даниэль Харке.

«Мы решили, что лучшей данью уважения будет сделать номер доступным. Клуб считает, что это станет лучшим способом почтения памяти нашего вечного капитана.

«Эспаньол» хочет, чтобы Харке стал примером для молодых игроков, примером для подражания. 21-й номер всегда будет закреплен за воспитанниками клуба, которые будут демонстрировать такую же страсть на поле, с которой играл Харке», – говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, что Харке, являвшийся воспитанником «Эспаньола», скончался в августе 2009 года от сердечного приступа. После этого его игровой номер был выведен из обращения.