Аленичев: «Матч с «Ростовом» не будет определяющим для «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился своими ожиданиями от игры против «Ростова» в 22 туре российской Премьер-лиги.

«Предстоящий матч с «Ростовом» не будет для нас определяющим. Впереди еще девять туров, и все эти игры решающие. Наши соперники будут терять очки: и ЦСКА, и «Зенит», и «Краснодар». Нам нужно очень серьезно отнестись к игре с «Ростовом», потому что мы знаем, как ростовчане сейчас играют. Это одна из самых организованных команд в нашем чемпионате. Результаты «Ростова» говорят сами за себя.

В последнем домашнем матче команда Курбана Бердыева по всем статьям обыграла лидера чемпионата, ЦСКА. Нас ждет сложнейшая игра, особенно учитывая, что многие игроки уехали в сборные. Это проблема для тренеров как «Спартака», так и «Ростова». Насколько мне известно, у них шесть человек также разъехались по сборным. Я не считаю, команду Бердыева закрытым коллективом. Это очень дисциплинированный и организованный в обороне клуб, поэтому у них пропущено так мало голов. «Спартаку» будет сложно пройти остаток чемпионата без потерь очков, но в футболе бывает всякое. Возьмем, например, «Ювентус», который в начале сезона играл плохо, велись разговоры об увольнении тренера, но посмотрите, какую серию туринский клуб выдал сейчас», – сказал Аленичев.