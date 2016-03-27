Габулов: «С моим контрактом все четко и конкретно – он действует»

Голкипер «Динамо» Владимир Габулов поделился мнением о своем невызове в состав сборной России на товарищеские игры, а также рассказал о ситуации с действующим контрактом с бело-голубыми.

– Расстроены тем, что вас не оказалось в списке вызванных на матчи с Литвой и Францией?

– На данный момент так складывается ситуация. Со своей стороны делаю и буду делать все, чтобы быть полезным и клубу и национальной команде. Необходимые качества для этого у меня есть, поэтому нужно работать, не останавливаться, не опускать руки и двигаться дальше.

– Есть определенность насчет ваших контрактных отношений с клубом?

– Есть. Все четко и конкретно. Контракт действует до 30 июня, и я намерен отработать его до конца, принести максимальную пользу команде.