«Галатасарай» не хочет возвращать Теллеса из «Интера»

Защитник «Галатасарая» Алекс Теллес, на правах аренды выступающий за «Интер», со следующего сезона может перейти в новый клуб.

Как сообщает источник, турецкий клуб будет искать игроку другое место работы, если «Интер», взявший бразильца в аренду с правом выкупа, полностью не завладеет правами на него.

«В настоящий момент Теллес играет за «Интер», но может вернуться в «Галатасарай». Мы должны думать о его будущем. Если он вернется, то мы отдадим его в другой клуб», – говорится в сообщении.