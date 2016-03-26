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    Ташуев: «Пока не рассматриваю вариант со связкой Павлюченко и Селезнева»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев рассказал о состоянии нападающего Романа Павлюченко и его возможном взаимодействии с новичком команды Евгением Селезневым.

    «Павлюченко набирает форму. С каждым днем он чувствует себя лучше. Понятно, что Роман сейчас не в лучших кондициях. Надеемся, в матче с «Амкаром» Павлюченко поможет «Кубани».

    Возможна ли связка Павлюченко – Селезнев? Пока не рассматриваю такой вариант. Мы наигрывали другую схему, к тому же Роман не в оптимальном состоянии. Не стоит забывать, что у нас есть Ибраима Бальде», – сказал Ташуев

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.03.2016 20:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +34

      kabuzyaka 28 марта 2016, 10:00

      нам нужен результат, а связки Павлюченко, Селезнёв, Бальде или ещё кто-то нам по барабану.

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