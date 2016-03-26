Корнаухов: «У «Ростова» есть чемпионские амбиции, но они их не афишируют»

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением о чемпионской гонки РФПЛ в нынешнем сезоне, выделив армейцев, «Ростов» и «Зенит».

«В чемпионской гонке сейчас участвуют ЦСКА, «Зенит» и «Ростов». Если армейцы победят в Петербурге в предстоящем матче с «Зенитом», то они будут комфортнее чувствовать себя в концовке чемпионата. Если же победят петербуржцы, борьба обострится до предела.

Безусловно, у «Ростова» есть чемпионские амбиции, и они правильно делают, что не афишируют это. Что еще важно, Курбан Бердыев, который уже дважды становился чемпионом России, способен добиваться результата в любой команде, с любым составом», – сказал Корнаухов.