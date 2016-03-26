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    Корнаухов: «У «Ростова» есть чемпионские амбиции, но они их не афишируют»

    Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением о чемпионской гонки РФПЛ в нынешнем сезоне, выделив армейцев, «Ростов» и «Зенит».

    «В чемпионской гонке сейчас участвуют ЦСКА, «Зенит» и «Ростов». Если армейцы победят в Петербурге в предстоящем матче с «Зенитом», то они будут комфортнее чувствовать себя в концовке чемпионата. Если же победят петербуржцы, борьба обострится до предела.

    Безусловно, у «Ростова» есть чемпионские амбиции, и они правильно делают, что не афишируют это. Что еще важно, Курбан Бердыев, который уже дважды становился чемпионом России, способен добиваться результата в любой команде, с любым составом», – сказал Корнаухов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.03.2016 18:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 28 марта 2016, 09:56

      Нужно сделать дело, а потом делать выводы и подводить результаты результаты.

      0
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 28 марта 2016, 01:49

      Приятно читать адекватного коня.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 марта 2016, 18:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Одних амбиций мало, ага, потому и не афишируют.

      -5
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 марта 2016, 18:48

      Правильно. Все восторги потом.

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