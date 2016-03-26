Россия – Литва. Крицюк выйдет в основном составе хозяев

Стали известны стартовые составы сборной России и Литвы на товарищеский матч.

Россия: Крицюк, Смольников, А. Березуцкий, Игнашевич, Комбаров, Глушаков, Тарасов, Самедов, Иванов, Мамаев, Смолов.

Литва: Черняускас, Микуцкис, Климавичус, Чеснаускис, Андриюшкевичус, Вербицкас, Зулпа, Сливка, Черных, Миколюнас, Спалвис.

Напомним, встреча пройдет сегодня на «Открытие Арене». Время начала – 19:00. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.