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    Россия – Литва. Крицюк выйдет в основном составе хозяев

    Стали известны стартовые составы сборной России и Литвы на товарищеский матч.

    Россия: Крицюк, Смольников, А. Березуцкий, Игнашевич, Комбаров, Глушаков, Тарасов, Самедов, Иванов, Мамаев, Смолов.

    Литва: Черняускас, Микуцкис, Климавичус, Чеснаускис, Андриюшкевичус, Вербицкас, Зулпа, Сливка, Черных, Миколюнас, Спалвис.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на «Открытие Арене». Время начала – 19:00. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

    Источник: Twitter

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    26.03.2016 18:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +702

      19element87 26 марта 2016, 19:53

      а вообще все хороши, если считать что состав экспериментальный!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +702

      19element87 26 марта 2016, 19:52

      Смолов хорош!!!!:)

      -1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 26 марта 2016, 18:45

      Крицюк-хорошо.

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