Ребко: «Долгие перелеты? Набрал на этот случай книжек и сериалов»

Полузащитник «Луч-Энергии» Алексей Ребко рассказал, как чувствует себя после восстановления от травмы и чем будет заниматься во время матчей ФНЛ при долгих перелетах.

– Соскучились по футболу?

– Соскучился! У меня в карьере были паузы, даже более продолжительные. Каждый раз с трепетом ждал возобновления, сейчас тоже. Как Нового года!

– Почему вы так долго не играли? Последний матч за «Ростов» провели в мае прошлого года. Искали команду?

– Не искал, занимался здоровьем – травма. Да и что бы я сказал? «Травмированный, но возьмите меня»? Дал паузу, восстановился.

– Уже решили, что будете делать во время перелетов?

– Набрал книжек. Сейчас читаю автобиографию Бенджамина Франклина, ничего так. Интересно окунуться в те времена, узнать, как люди жили. Еще есть «Афоризмы Черчилля». Естественно, сериалы – третий сезон «Карточного домика», «Острые козырьки».