Ходжсон: «Алли может стать новым Робсоном»

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон высоко оценил игру полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли, сравнив его с известным в прошлом футболистом Брайаном Робсоном.

«Я впечатлен игрой Деле Алли на протяжении всего сезона. Он обладает гениальной универсальностью и может сыграть буквально на любой позиции. Я бы сказал, что он может стать новым Брайаном Робсоном.

Ему только 19 лет, поэтому рискованно выписывать такие авансы, однако я бы так не говорил, если бы не знал его способностей. Алли пока находится в начале карьеры, надеюсь, она будет успешной и длинной», – отметил Ходжсон.