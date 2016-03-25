Аленичев: «Спартак» решил не продлевать контракт с Кириллом Комбаровым»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что руководство красно-белых не планирует продлевать контракт с защитником Кириллом Комбаровым и расстанется с ним летом. Напомним, на данный момент футболист тренируется со «Спартаком-2».

– Кирилл Комбаров и не в основной команде, и не в «Спартаке-2»…

– Почему? Он в «Спартаке-2». Но был травмирован. Сейчас уже тренируется.

– При этом у него нет шансов вернуться в главную команду?

– Нет. Клуб, как известно, решил не продлевать с ним контракт. Бессмысленно рассчитывать на игрока, которого летом в обойме не будет.