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    Самедов: «У нас сейчас очень боевитая команда»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов рассказал о сильных сторонах нынешнего состава железнодорожников.

    — Что отличает «Локомотив» Черевченко от «Локомотива» прежних лет?

    — Мне трудно сформулировать, в чем конкретно состоят отличия, но скажу так: у нас сейчас очень боевитая команда. В ней, если говорить объективно, нет звезд первой величины, но когда все выкладываются на поле по максимуму и выполняют тренерскую установку, появляется какая-то цельность и все получается.

    — И каких высот можно достигнуть?

    — Давайте я не буду их озвучивать. Таблица сейчас настолько плотная, что развязка может получиться любой. Финиш будет очень острым.

    — Вам поможет позапрошлогодний опыт, когда «Локомотив» лидировал едва ли не до самого конца, но в итоге оказался только третьим?

    — Выводы из того сезона мы сделали, не сомневайтесь. А виноватыми в том, что все упустили, были исключительно сами.

    — Потерю Ниасса удалось как-то компенсировать за счет прихода Хенти?

    — Хенти – очень перспективный парень с большим потенциалом. Быстрый, здорово работает с мячом. Но ему надо еще многое объяснять. Вписывать в нашу игру. Не сомневаюсь, что пользу «Локомотиву» он принесет.

    Источник: Спортфакт

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    25.03.2016 10:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 марта 2016, 10:46

      Согласился бы, если бы не поражение в Грозном, ага.

      -1
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      Рейтинг: -14

      карасевщинa > Aztec58 25 марта 2016, 14:22

      и в краснодаре не питерский арбитр

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