«Ювентус» оштрафован за нарушения при трансфере Мотты

В Италии завершилось расследование касательно трансфера Марко Мотты в «Ювентус» в 2010 году.

Как сообщает источник, руководство «Ювентуса» признали виновным в том, что агент Мотты Джузеппе Боццо получил деньги за футболиста без письменного согласия Итальянской федерации футбола. В результате туринский клуб должен оплатить штраф в размере восемь тысяч евро, а генеральный директор клуба Беппе Маротта – заплатит 10 тысяч евро.

К слову, пострадал и сам Мотта, которого оштрафовали на пять тысяч евро.