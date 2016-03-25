Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Газзаев: «Независимо от выступления сборной на Евро, наш чемпионат нужно реорганизовать»

    Бывший главный тренер сборной России, ныне футбольный функционер Валерий Газзаев поделился своим мнением о состоянии футбола в стране.

    «О состоянии футбола в стране можно судить по выступлению сборной на чемпионатах Европы и мира, по выступлению наших клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Есть успехи – уровень футбола хороший. А если нет…

    Но бросаться в крайности не нужно. России нужны не локальные успехи, а система. Качественная система развития – причем как профессионального, так и детско-юношеского футбола. Как в столице, так и в регионах. Независимо от выступления на Евро, нужно реорганизовать наш чемпионат. Популяризировать футбол и среди населения на любительском уровне. Думать о здоровье нации. В этом смысле прекрасно, что у нас появился телеканал «Матч ТВ». И что есть дворовые турниры.

    Нужен ли дворовый футбол? Практически все мое поколение вышло именно из такого футбола. В последующие десятилетия таких случаев становилось меньше. Однако вот совпадение – чем меньше футболистов выходило со двора, тем заметнее снижались результаты… В какой-то момент дворовый футбол в России стал исчезать, затухать. Сейчас возвращается – правда, превращаясь из неорганизованного в организованный», – отметил Газзаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.03.2016 00:31
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 25 марта 2016, 11:53

      Снова идея объединиться с Чемпионатом Украины

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11