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    Мутко: «Встреча Франции и России будет матчем повышенной безопасности»

    Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко сообщил, что товарищеский матч между сборными Франции и России 29 марта в Париже будет проходить при повышенных мерах безопасности.

    «Мы видим, что было принято решение, касающееся прекращения продажи билетов в день матча. Конечно, будут меры повышенной безопасности. Безусловно, это будет матч повышенной безопасности. Надеюсь, что все пройдет благополучно», – сказал Мутко.

    Напомним, что утром 22 марта в Брюсселе произошла серия терактов. Взрывы затронули метро и аэропорт бельгийской столицы. По предварительным данным, в терактах погибло более 30 человек.

    Источник: ТАСС

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    24.03.2016 20:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +481

      sergey610 24 марта 2016, 20:39

      Лучше бы Мутко говорил про безопасность с мельдонием.

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