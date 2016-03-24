Капелло: «Я не хочу работать со сборной Италии»

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло не собирается обсуждать с президентом федерации футбола Италии Карло Тавеккио возможное возвращение в итальянскую сборную.

Напомним, что СМИ считают Капелло главным кандидатом на должность наставника сборной Италии.

«Встреча с Тавеккио? Я не заинтересован в работе со сборной Италии. Переубедить меня невозможно. Я не общался с Тавеккио и не буду этого делать», — сказал опытный специалист.

Напомним, что действующий наставник сборной Антонио Конте уйдет из команды после Евро-2016.