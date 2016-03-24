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    Президент «Рубина»: «Мы серьезно сократили расходы»

    Президент «Рубина» Ильсур Метшин рассказал, что бюджет команды пришлось сократить из-за неудовлетворительных выступлений в прошлом сезоне.

    «Текущий сезон мы начали с бюджетом 50 миллионов евро. Мы серьезно сократили свои расходы. Тому причина место, которое мы заняли в турнирной таблице. Наши акционеры и спонсоры внимательно следят за этим и за приобретениями. Финансовый год только начинается. Все будет зависеть от цен на нефть и от курса рубля, поэтому сейчас, дай бог, сохранить позиции в экономике, чтобы уверенно работали наши предприятия, экономика в стране и в мире в целом. Наши спонсоры являются ведущими компаниями, в том числе и мировыми.

    Для того чтобы быть в топе РФПЛ, мы должны соответствовать бюджету команд номер два и три, не ниже. Мы не можем себе позволить тягаться с командой номер один, но в первой тройке по бюджету мы должны быть, если мы собираемся бороться за высокие места», – сказал Матшин.

    Источник: ТАСС

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    24.03.2016 10:40
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