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    Жирков: «Пиво эффективнее любого мельдония»

    Полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков прокомментировал запрет к употреблению мельдония.

    – Месяц назад вы знали такое слово «мельдоний»?

    — Нет.

    — Вам никогда его не давали?

    — Нет. Я вообще практически не принимаю таблеток, разве только проверенные витамины. И не очень понимаю, зачем этот препарат нужен.

    — Говорят, для быстрого восстановления.

    — Лучший восстановитель – это пиво (смеется). Так и напишите: пиво эффективнее любого мельдония.

    — А если бы вам сказали: примете всей командой мельдоний и сразу выиграете чемпионат Европы, выпили бы?

    — Так, а не взялись ли вы подрабатывать в WADA (Международное антидопинговое агентство – прим. «Бомбардира»). Как мы можем стать чемпионами, если не пройдем первый же допинг-контроль?!

    Нет, не пили мы никакой мельдоний и не собираемся начинать.

    Источник: Спортфакт

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    24.03.2016 10:19
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 24 марта 2016, 18:01

      По нему заметно что пиво эффективнее. Жирок набрал, пешком ходит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 24 марта 2016, 15:32

      А водка тогда лучше чего

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      Marseillе 24 марта 2016, 15:30

      Правильно. Углеводы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 24 марта 2016, 15:28

      Юра, а ты не пробовал пиво с мельдонием?

      3
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 24 марта 2016, 13:38

      Ещё один шутник, после Дзюбы....

      0
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      Рейтинг: +18

      klkl 24 марта 2016, 13:12

      Ну что за проект, то бухают, то кальян курят))] разогнать их. Надо

      0
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 24 марта 2016, 12:36

      Правильно Юрок, плюс ещё знойную женщину !!!

      1
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      Рейтинг: +527

      трениришко 24 марта 2016, 12:08

      так они особо и не напрягаются, зачем им восстанавливаться

      5
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 24 марта 2016, 12:07

      Юра жжет... Красава..)) Но дело свое знает, не знал лучшего, левого хава..

      3
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      Рейтинг: +80

      cruiff 24 марта 2016, 11:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пиво и особенно кальян. Даже для маленьких детей Жиркова.

      -4
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