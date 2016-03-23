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Алексей Миранчук: «Должны выдать отличный матч с Азербайджаном»

23 марта 2016, 22:03

Полузащитник молодежной сборной России Алексей Миранчук заявил, что он надеется на победу в поединке отборочного турнира чемпионата Европы 2017 года со сборной Азербайджана.

«Настроение в команде отличное. Прошлое забыто, идем вперед. Не так много дней у нас было на подготовку. Надеюсь, подготовились хорошо, и должны выдать отличный матч. По-другому нельзя. Команда Азербайджана играет, что важно, в пять защитников. Очень сложно взломать такую оборону. Какие-то наработки есть, примерно знаем, как действовать. Будем пробовать это в игре», – сказал Миранчук.

Матч Россия – Азербайджан состоится 24 марта. Напомним, после четырех матчей молодежная сборная России имеет в своем активе всего три очка и занимает пятое место в своей группе.

Источник: Р-Спорт
Молодежный чемпионат Европы Россия Россия (мол) Миранчук Алексей
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