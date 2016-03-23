Слуцкий: «Раскачиваюсь во время матчей, потому что работаю с не очень хорошими футболистами, нервничаю»

Главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий во время презентации проекта «Сборная России зажигает звезды на небосклоне ДФЛ» в рамках международного фестиваля Детской футбольной лиги ответил на вопрос ребенка о том, почему во время матчей своих команд он постоянно раскачивается.

«Когда вы будете играть в сборной, а я уверен, что так и будет, вы станете очень хорошими игроками, и это не заставит меня сильно нервничать во время матчей. Но так как сейчас я работаю с не очень хорошими футболистами, то вынужден сильно переживать и раскачиваться», – отшутился Слуцкий.