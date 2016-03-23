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  • Слуцкий: «Раскачиваюсь во время матчей, потому что работаю с не очень хорошими футболистами, нервничаю»

Слуцкий: «Раскачиваюсь во время матчей, потому что работаю с не очень хорошими футболистами, нервничаю»

23 марта 2016, 17:03
10

Главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий во время презентации проекта «Сборная России зажигает звезды на небосклоне ДФЛ» в рамках международного фестиваля Детской футбольной лиги ответил на вопрос ребенка о том, почему во время матчей своих команд он постоянно раскачивается.

«Когда вы будете играть в сборной, а я уверен, что так и будет, вы станете очень хорошими игроками, и это не заставит меня сильно нервничать во время матчей. Но так как сейчас я работаю с не очень хорошими футболистами, то вынужден сильно переживать и раскачиваться», – отшутился Слуцкий.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига Россия Россия ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (10)
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iuda
1458741954
Под Лобановского косит
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FanatSerj
1458746961
Аххааа-хаааа даже Слуцкий признает, что у нас в сборной брёвна ))))
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андрей андреев
1458748940
НЕдотрахался в молодости))
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sour12
1458751687
все по разному нервничают....
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Federalll
1458753028
Но так как сейчас я работаю с не очень хорошими футболистами, то вынужден сильно переживать и раскачиваться», – отшутился Слуцкий. Только раскачивается он не только на играх сборной... как-то так ;)
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REDWHITE_
1458754315
Возможное дополнительное финансирование на достройку стадиона «Зенит Арена» в Санкт-Петербурге, где пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, пока не предусмотрено в весенней корректировке бюджета города. Об этом сообщил председатель городского комитета финансов Алексей Корабельников. Ранее компания «Инжтрансстрой-СПб», генподрядчик строительства стадиона «Зенит Арена», направила официальное обращение в комитет по строительству Санкт-Петербурга об удорожании возведения объекта на 435 млн руб. *************** задрал этот бомжатник со своей "Унитаз-Арена"))
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Владимир Р
1458758570
Слуцкий - еврей, а евреи в Еирусалиме у стены плача так и молятся: качаются вперед-назад.
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Вомбат
1458760329
Почему вы все время раскачиваетесь во время матчей? – поинтересовался первый мальчик. Похоже, с задатками журналиста. – Вот когда вы будете в сборной…, – заинтриговал Слуцкий сидящих перед ним отроков. – Уверен, вы станете хорошими футболистами, поэтому не заставите меня сильно нервничать. Но так как я сейчас работаю с не очень хорошими футболистами – нервничаю и раскачиваюсь. Футболисты смеялись. Дети тоже. – Какой самый красивый гол вы забивали? Инициативу перехватил Артем Дзюба. – В ворота «Порту», когда я обыграл трех защитников, – начал было Артем. И тут его тихонько срезал Слуцкий: «Во сне». Тренера поддержал один из Березуцких: – Не придумывай. Никто не помнит этот гол. Смотри, никто тебе даже не аплодирует, – под смех в зале констатировал Василий. Аплодисменты и вправду немного запоздали. – Что вы чувствуете, когда стоите в воротах? – спросили у Лодыгина. На радость всем пресс-службам мира Юрий начал серьезно и офисно: – Конечно же, ответственность. Наслаждение от того, что играю. Удовольствие. И радость от забитых нами мячей. Когда они есть. – А потом снова - ответственность... – не выдержал Дзюба, дружески приобняв вратаря «Зенита». – Если ли шансы у России выиграть ЧМ-2018? Отвечал, конечно же, Слуцкий: – Ты видишь, какие футболисты в сборной? Как думаешь: есть шансы? – Да, – зачарованно произнес мальчик. И тут же удостоился аплодисментов с криками «Молодец!» от сборников. «Ну какие с ними шансы?» Дзюба, сидящий по правую руку от главного тренера, приступил, наконец, к массированной юмористической атаке на Березуцких. – Леонид Викторович, вы, заметили, что, когда говорите о шансах, смотрите направо? С теми-то, – показывает Артем на противоположный край стола, в сторону Березуцких, – какие шансы? А потом прозвучал вопрос, взболтавший всех присутствующих. – Вас много в детстве ругали? – Березуцких очень много ругали, – начинает Дзюба. – Даже били. И пытались поджечь. – Но тогда они еще плохо горели, – не пожалел армейцев Слуцкий.
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ЖОРРО
1458765387
Фантазия...посмотреть на Слуцкого,управляющего ФК Барселона...там по логике он раскачиваться не должен)))
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