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    Гилерме: «На 100 процентов уверен, что не ошибся, когда решил играть за сборную России»

    Голкипер сборной России Гилерме, ставший первым натурализованным футболистом в национальной команде, рассказал об атмосфере на первой тренировке сборной в преддверии товарищеских матчей с Литвой (26 марта) и Францией (29 марта).

    «Обстановка в команде хорошая, настроение отличное – все идеально. Я доволен вызовом в сборную. В России присутствует большой патриотизм, но я уже здесь давно, могу считать, что я уже как русский. Я на 100 процентов уверен, что не ошибся, когда решил играть за сборную России», – поделился Гилерме.

    Источник: Р-Спорт

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    23.03.2016 16:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 марта 2016, 20:29

      Лет до 50, будет играть Акинфеев и ставить всевозможные рекорды.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 23 марта 2016, 17:06

      Лавка будет тёплой

      0
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