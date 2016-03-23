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    Слуцкий: «Матч с Францией используем для наигрывания основного состава, с Литвой посмотрим в деле новых игроков»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о том, в каком составе национальная команда будет проводить товарищеские матчи с Литвой (26 марта) и Францией (29 марта).

    «Дело в том, что не все команды играют по той же схеме, что и сборная. Некоторые игроки в клубах играют на иных позициях, но все-таки это игроки национальной сборной, они прекрасно знакомы с требованиями, и Смолов по своей сути нападающий. А что касается конкретной роли, будь то инсайд или центрфорвард, – это уже нюансы. На всех этих позициях он может играть. Действительно, на данный момент мы рассматриваем трех нападающих – Смолова, Дзюбу и Кержакова.

    В мартовских товарищеских матчах планировалось наигрывать состав близкий к тому, который будет на Евро, но все зависело от того, какие будут контрольные матчи и какие соперники. С учетом такого интенсивного графика и того, насколько отличаются соперники, мы решили это использовать по максимуму. С одной стороны, для наигрывания основного состава и понимания того, как мы смотримся на фоне топовых команд, как сборная Франции. С другой – также использовать для того, чтобы окончательно определиться со списком игроков, которые поедут на Евро, потому вызвали чуть больше игроков, чем обычно, и решили посмотреть их в деле. В игровой деятельности в матче с Литвой и на тренировках», – проинформировал Слуцкий

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.03.2016 15:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 23 марта 2016, 21:06

      Логично,Леня!!!Вперед!!!

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