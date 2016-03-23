Тукманов: «Живем на деньги главного акционера»

Президент московского «Торпедо» Александр Тукманов рассказал о финансовых проблемах клуба, а также о задачах на сезон.

«Живем на деньги главного акционера. Это «ЗИЛ». Команда вернулась на завод, который финансировал ее с первого дня существования. При этом завод является собственностью Москвы и не может без согласования с городом ставить каких-то серьезных задач. Потому что серьезные задачи подразумевают серьезные вложения. Сегодня, видимо, неподходящее для этого время.

Зачем существует «Торпедо»? Одному мне на этот вопрос ответить непросто. Наверное, все-таки для того, чтобы не потерять своего болельщика, не зачеркнуть славную историю. Все-таки команда развивалась вместе со страной…

Надежда — основное, что питает сегодня клуб и команду. Но ждем не принца, а диалога с акционером. И не с руководством завода, а с руководством города. Если команда нужна, нужно развивать инфраструктуру. Если не нужна, следует об этом честно сказать. «Спасибо, ребята, проект закрываем»», — сказал он.

Напомним, что сейчас «Торпедо» занимает 10-е место в турнирной таблице второго дивизиона России.