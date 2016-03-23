Боатенг: «Моя цель – вернуться в строй как можно раньше»

Защитник мюнхенской «Баварии» Джером Боатенг хочет поскорее вернуться в строй, чтобы помочь своей команде триумфовать в Лиге чемпионов.
«Моя цель в том, чтобы вернуться в строй как можно раньше. Хотелось бы сделать это в полуфинале Лиги чемпионов, если мы туда попадем», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Боатенг получил травму приводящей мышцы в матче 18-го тура Бундеслиги с «Гамбургом» (2:1).
В четвертьфинале Лиги чемпионов «Баварии» предстоит сыграть с лиссабонской «Бенфикой».
Источник: ФК «Бавария»