Монтойя: «Глупо было переходить из «Барселоны» в «Интер»

Защитник «Барселоны» Мартин Монтойя, который выступает за «Бетис» на правах аренды, признался, что ему не стоило переходить в «Интер». Напомним, миланский клуб арендовал Монтойю летом 2015 года, однако в составе «Интера» футболист провел лишь четыре матча.

«Я чувствую, что правильно сделал, перейдя в «Бетис». Мне нужна игровая практика, и здесь я сразу получил доверие тренерского штаба. В «Интер» я также приходил за игровым временем, но теперь понимаю, что это было глупо.

Летом я вернусь в Каталонию, и мы с моим агентом, «Барселоной» и «Бетисом» обсудим продолжение карьеры», – приводит слова Монтойи Estadio Deportivo.