Шемберас: «За последние годы у ЦСКА – 19 титулов, у «Спартака» – ноль»

Бывший футболист ЦСКА Дейвидас Шемберас сравнил последние достижения армейского клуба с успехами «Спартака».

«На сегодняшний день между двумя клубами очень большая разница. Даже не командами, а именно клубами.

Подход ЦСКА к делу все последние годы был правильнее, чем у «Спартака». Об этом красноречиво говорят результаты руководителей: у одного – 19 титулов, а другого – ноль», – сказал Шемберас.

Также экс-игрок ЦСКА отметил появление новых объектов футбольной инфраструктуры.

«Хотя и «Спартак» – молодцы, построили такой стадион. ЦСКА тоже заканчивает возведение своей арены. Вообще радует, что инфраструктура становится все лучше и лучше.

Думаю, после ЧМ-2018 в России ожидается большой скачок в футболе».