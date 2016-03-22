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  • Шемберас: «За последние годы у ЦСКА – 19 титулов, у «Спартака» – ноль»

Шемберас: «За последние годы у ЦСКА – 19 титулов, у «Спартака» – ноль»

22 марта 2016, 20:48
25

Бывший футболист ЦСКА Дейвидас Шемберас сравнил последние достижения армейского клуба с успехами «Спартака».

«На сегодняшний день между двумя клубами очень большая разница. Даже не командами, а именно клубами.

Подход ЦСКА к делу все последние годы был правильнее, чем у «Спартака». Об этом красноречиво говорят результаты руководителей: у одного – 19 титулов, а другого – ноль», – сказал Шемберас.

Также экс-игрок ЦСКА отметил появление новых объектов футбольной инфраструктуры.

«Хотя и «Спартак» – молодцы, построили такой стадион. ЦСКА тоже заканчивает возведение своей арены. Вообще радует, что инфраструктура становится все лучше и лучше.

Думаю, после ЧМ-2018 в России ожидается большой скачок в футболе».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Шемберас Дейвидас
Комментарии (25)
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VVM1964
1458669419
В АНАЛИТИКИ ПОДАЛСЯ .
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ФК Зенит всея Руси
1458670109
Шемберас сообщает очевидные истины. Скучно. Такими темпами у ЦСКА будет 119 титулов, у Ростова 19, а у Спартака всё тот же нуль. - Так что -- крепчайшего здоровья и бесконечно долгих лет тебе жизни, уважаемый Леонид Арнольдович! Правь вечно!
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Диктор
1458671882
Да не важно сколько у вас титулов-вам никогда не стать любимой народом командой.Так что скули в свои кубки и дыши в тряпочку.
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Диктор
1458672034
А Спартак ,даже без единого титула-все равно самая любимая команда в России.БЫЛА -ЕСТЬ и БУДЕТ.А вам хоть вы тресните никогда такого не добиться.
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карасевщинa
1458673899
19 липовых кабинетных трофеев благодаря вору гинеру
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vladik12
1458674738
Пусть идет домой. У нас есть "Копа дель Соль": http://bombardir.ru/online/44245.
Ответить
Тяп-Ляп.
1458680925
Шембераст-:"19 кабинетных титулов".
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Каратель помойников
1458699361
Шемберас: «За последние годы у ЦСКА – 19 походов Гиннера по кабинетам, у «Спартака» – ноль»
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narkozanos
1458732600
В загоне поросята просто,тихо и мирно уходят из истории
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Каратель помойников
1458738508
бля,мнимая звезда,раз он такой "великий",то чего же с клубом который давно ничего не выигрывал сравнивает?убогий швабрикус,-расформированная алания твой уровень
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