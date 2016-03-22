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    Ротань: «Такими игроками, как Селезнев, не разбрасываются»

    Полузащитник сборной Украины Руслан Ротань считает, что невызов в национальную команду нападающего «Кубани» Евгения Селезнева не связан с политикой, пишет «Футбол 24».

    – Насчет Жени Селезнева, отношение к нему в сборной у ребят никак не изменилось?

    – Нет, конечно. Послушайте, такими футболистами не разбрасываются. С Женей у нас как были хорошие отношения, так и остались однозначно.

    Здесь нужно, прежде всего, журналистам не накручивать ситуацию, потому что, опять-таки, это спорт, а в спорте должен играть сильнейший. И Женя будет доказывать на футбольном поле, что он заслуживает вызова в сборную.

    Мы за политику не думаем, мы думаем о спорте, как бы лучше подготовиться. Мы за то, чтобы на чемпионате Европы играли, прежде всего, сильнейшие.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.03.2016 07:50
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