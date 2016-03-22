Конте: «Мы осознаем, что есть команды, которые сильнее Италии»

Главный тренер сборной Италии Антонио Конте рассказал, что с нетерпением ожидает начала чемпионата Европы-2016 во Франции. Напомним, «скуадра адзурра» попала в квартет «Е», где сыграет с Ирландией, Швецией и Бельгией.

«У меня большое желание хорошенько потрудиться. В июне нас ожидают значимые матчи, и я испытываю достаточное волнение.

Два года команда этого добивалась. Мои глаза горят, и я готов во всех смыслах. Подобные события случаются в жизни лишь однажды. Я полон гордости, и я чувствую ответственность, от этого никуда не деться.

Мы осознаем, что в теории есть команды, которые сильнее нас, но мы сможем нивелировать эту разницу благодаря желанию и упорному труду», – сказал Конте.